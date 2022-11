Superlega, Sir Safety Susa Perugia: coach Anastasi mette già in archivio la Supercoppa e pensa a Milano

Torna la Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

La splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo trofeo stagionale in palio fa già parte dei ricordi, certamente bellissimi, da mettere nel cassetto perché la stagione prosegue senza soluzione di continuità ed è necessario, oltre che indispensabile, guardare avanti.

Così hanno fatto i Block Devils che sono tornati nel quartier generale del PalaBarton per preparare con attenzione e meticolosità il match casalingo di domenica contro l’Allianz Milano, incontro valido per la sesta di andata di campionato.

Ci sono un primo posto in classifica ed una imbattibilità stagionale da cercare di difendere pertanto, con il giusto e necessario dosaggio di forze in un periodo certamente molto intenso della stagione, lo staff tecnico perugino capitanato da coach Anastasi ha subito impostato un lavoro incentrato sull’avversario e sulle peculiarità del gioco della formazione di coach Piazza.

È lo stesso Anastasi, allenatore di lungo corso e quindi esperto di questo tipo di dinamiche, a tenere alta la concentrazione in casa Sir Safety Susa:

“La considerazione principale che faccio è che abbiamo la consapevolezza della bella vittoria ottenuta in Supercoppa, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza che domenica Milano non farà sconti. Noi veniamo da una due giorni dispendiosa a livello fisico e mentale, loro arriveranno certamente a Perugia agguerriti e consapevoli che possono darci tanto filo da torcere. Siamo tornati in palestra con i piedi ben piantati per terra così come li avevamo prima. Ci siamo rilassati un giorno dopo la vittoria della Supercoppa, ma ora siamo pronti a ripartire subito con grande professionalità perché la stagione lo richiede”.

La società bianconera ricorda che è sempre attiva la prevendita del match online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

I BLOCK DEVILS AL BARTON PARK CON IL “PULLMAN AZZURRO” DELLA POLIZIA DI STATO

Ha fatto tappa a Perugia la campagna di informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato a tenere un comportamento rispettoso del Codice della Strada, per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire le condotte di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Parcheggiato in bella mostra stamattina al Barton Park c’era infatti il “Pullman Azzurro” con gli specialisti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia che hanno illustrato ai cittadini ed ai ragazzi delle scuole le apparecchiature in dotazione e il loro utilizzo, come l’etilometro e l’autovelox guidando i presenti in un vero e proprio percorso esperienziale. Oltre alla presenza del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha risposto presente stamattina all’invito anche una delegazione della Sir Safety Susa Perugia con gli atleti Sebastian Solè, Roberto Russo e Stefano Mengozzi oltre alla Supercoppa Italiana appena conquistata martedì scorso nella Final Four di Cagliari. I tre Block Devils hanno assistito attivamente all’evento partecipando alle iniziative proposte con i ragazzi delle scuole ed i rappresentanti della Polizia che ne hanno approfittato per qualche foto ricordo con Supercoppa in bella vista.