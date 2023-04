Playoff Challenge, la Sir torna a vincere. Le parole di Anastasi e Colaci

Torna subito al lavoro al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Rientrata a tarda ora dalla lunga e vittoriosa trasferta di Monza nell’esordio nella fase a girone dei Playoff Challenge, la comitiva bianconera si ritrova già oggi pomeriggio in vista del doppio turno casalingo consecutivo che vedrà i Block Devils affrontare in successione a Pian di Massiano sabato Verona e martedì Modena.

Sul successo di ieri le parole di coach Anastasi:

“Adesso c’è da giocare a pallavolo e ci sono partite da vincere. Sappiamo di non aver fatto bene nell’ultima parte della stagione, ora dobbiamo essere concentrati, responsabili ed attenti. Finalmente ieri abbiamo rotto il ghiaccio con la vittoria, siamo tornati al successo dopo alcune partite, sono felice per i ragazzi. Ora partita dopo partita cercheremo di elevare il nostro livello di rendimento”.

Il tecnico bianconero guarda anche alle prossime due gare in calendario:

“Il posto in Challenge bisognerà sudarselo e non avevo dubbi in proposito. La vittoria di Monza ci mette già in buona posizione perché si qualificano in quattro su cinque alle semifinali. Davanti a noi abbiamo adesso due partite toste in casa. Dobbiamo restare concentrati e vedere come stanno i ragazzi perché giochiamo già sabato contro Verona e poi martedì contro Modena e non avremo molto tempo per lavorare né per recuperare”.

Certamente non è facile ritrovare ritmo ed entusiasmo dopo le eliminazioni dalla Champions e dai playoff scudetto. Non lo nasconde, dall’alto anche della sua esperienza, un giocatore sempre onesto e sincero come Massimo Colaci:

“Naturalmente sono contento per la vittoria a Monza, ma faccio ancora un po’ fatica a parlare dopo quello che è successo nelle ultime settimane. Ieri bisognava fare soprattutto una cosa, rispettare la maglia ed i nostri tifosi che ci hanno seguito da casa. Chiaramente poi si scende in campo e come sempre vogliamo vincere, purtroppo nei momenti più importanti non ci siamo riusciti”.