Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Cisterna vedrà un ospite speciale

C’è un giorno da segnare in rosso nei calendari dei tifosi della Sir Susa Vim Perugia. Almeno con un rosso diverso dagli altri pur importanti.

È sabato 2 dicembre quando al PalaBarton andrà in scena un vero e proprio “Block Devils Show”!

Una serata diversa, particolare, una di quella dove non si può assolutamente mancare.

Si parte alle ore 18:00 con lo spettacolo prepartita di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Al termine dello spettacolo il campo tornerà ai consueti attori, cioè i giocatori con il match Perugia-Cisterna, valido per l’ottava di andata di Superlega, che prenderà il via alle ore 20:30.

Tutto l’evento con un unico biglietto e con gli stessi prezzi di ogni settimana! Un “regalo” fortemente voluto dal presidente Sirci e dalla società bianconera per i propri tifosi prima della partenza della squadra per l’India dove si giocherà il Mondiale per Club.

La prevendita per la serata magica del 2 dicembre partirà giovedì 23 novembre alle ore 12 con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00