A2: troppa Marignano per la 3M Perugia al PalaPellini, finisce 3-0 per le romagnole

Panettone indigesto per la 3M Pallavolo Perugia che, nel pomeriggio di Santo Stefano, rimedia un brutto ko per 0-3 contro la seconda forza del campionato, Omag MT San Giovanni in Marignano. I parziali parlano da soli: 12-25, 11-25, 16-25. 1 ora e appena 7 minuti di gioco al PalaPellini. Le romagnole hanno dominato il match dall’inizio alla fine mostrandosi superiori in tutti i fondamentali. Nient’altro da aggiungere sulla grande prestazione delle ragazze di coach Barbolini che hanno ampiamente rispettato il pronostico.

Perugia tornerà in campo tra due settimane, l’8 gennaio, quando sarà impegnata sul taraflex di Montecchio. Sembra partire col piglio giusto la 3M, ma è solo un fuoco di paglia. San Giovanni prende in mano il match e, trascinata da Perovic e Bolzonetti, porta a casa il primo parziale con il pesante risultato di 12-25. Il secondo set è praticamente la fotocopia del primo. San Giovanni in Marignano spinge tanto in battuta, coach Marangi si gioca la carta Bosi (buono il suo ingresso) al posto di Manig. Finisce 11-25.

Nel terzo set Perugia si mantiene in scia fino a metà parziale, poi le ospiti aumentano i giri del motore e concludono agilmente sul 16-25. Così si è espressa Elisa Bosi, palleggiatrice della 3M: “Sono molto contenta dell’opportunità che oggi mi è stata data, purtroppo il risultato è pesante e giusto. Speriamo di migliorare nel nuovo anno quando arriveranno anche partite più alla nostra portata, ma sicuramente va cambiato qualcosa a livello di approccio e atteggiamento”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-OMAG MARIGNANO 0-3 (12-25, 11-25, 16-25)

PERUGIA: Manig 2, Giudici 7, Negri 1, Agbortabi 5, Patasce 1, Salinas 6, Traballi, Bosi 1, Pero 1, Rota (L) All.: Marangi

MARIGNANO: Perovic 10, Biagini, Bolzonetti 16, Salvatori 2, Cangini, Rachkovska, Covino 2, Parini 6, Turco 4, Babatunde 3, Caforio (L). All.: Barbolini