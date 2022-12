A2: tornano i fantasmi in casa 3M Perugia, al PalaPellini vince Marsala in tre set

Doveva essere l’occasione per dare continuità alla vittoria esterna contro Sant’Elia, ma la sfida interna contro Marsala di domenica 4 dicembre si è trasformata nell’ennesima delusione casalinga della 3M Perugia. Al PalaPellini contro la Seap Sigel Marsala, la formazione biancorossa ha rimediato l’ottava sconfitta (0-3) in nove partite che la lasciano inesorabilmente all’ultimo posto. Una gara dove l’impegno non è bastato per avere ragione di una compagine, quella siciliana, che rispetto alle 3M sembra aver più piglio e qualità in vista della lotta salvezza. Nel prossimo turno la 3M osserverà il turno di riposo. Formazione tipo per la 3M Pallavolo Perugia che schiera la diagonale Manig-Giudici, le centrali Agbortabi e Negri, la banda Sol Salinas-Patasce e il libero Rota.

Risponde Marsala con la diagonale Orlandi-Salkute, i centri D’Este e Frigerio, le laterali Moneta e Bulovic e il libero Norgini. Equilibrio iniziale che viene però subito spezzato dagli ottimi colpi della lituana Salkute e compagne. Le siciliane arrivano nel finale di set con un ampio vantaggio che le permette di chiudere sul 20-25. Stesso identico copione nella seconda frazione di gioco. Marsala detta il ritmo, grazie anche alle sue centrali, D’Este su tutte, Perugia insegue.

Salkute è costretta ad uscire per un infortunio, entra l’olandese Baasdam. Il set si avvia verso una conclusione scontata, ma è proprio qui che la 3M, con Bosi in battuta, tira fuori una reazione d’orgoglio che le porta fino al meno 1 sul 23-24. Patasce avrebbe la palla per portare il set ai vantaggi, ma spreca tutto sparando fuori. 23-25. Ora o mai più per la 3M che apre il terzo parziale con un bell’allungo. Agbortabi è in giornata, Giudici pure, e allora si va sul +5 per Perugia. Marsala non ci sta e torna ad alzare il livello del gioco, ricucendo così poco alla volta lo svantaggio fino al 18 pari. Qui il crollo fisico e nervoso delle ragazze di Marangi che vedono le siciliane volare sul 19-22.

Non c’è più nulla da fare, Marsala non si fa pregare e chiude la partita con un 21-25. Emanuela Agbortabi, centrale della 3M Pallavolo Perugia, ha così commentato il ko: “Ci è mancato davvero poco per giocarci meglio il finale dei set. Purtroppo aldilà di qualche prestazione personale che sicuramente è stata buona, torniamo da questo match a mani vuote. La prestazione c’è stata e, subire un 3-0 tra le mura di casa, fa davvero male. Noi però alla salvezza ci crediamo sempre. Ora arriva un turno di riposo che sarà utile per lavorare e recuperare qualche acciaccata”. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA-SEAP SIGEL MARSALA 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

PERUGIA: Salinas 9, Agbortabi 12, Giudici 13, Patasce 6, Negri 8, Manig, Rota (L), Bosi. Non entrate: Pero, Cicchi. All. Marangi.

MARSALA: Orlandi 6, Bulovic 5, Frigerio 5, Salkute 9, Moneta 9, Deste 7, Norgini (L), Baasdam 5. Non entrate: Guarena, Ghibaudo, Spano, Garofalo. All. Bracci.