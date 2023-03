A2. Talmassons non fa sconti: la regular season della 3M Perugia termina con un ko

La regular season della 3M Pallavolo Perugia termina con una sconfitta per 3-0 in casa di Talmassons che fotografa un po’ quello che è stato l’andamento generale delle biancorosse in questa prima parte di stagione. Le padrone di casa hanno prevalso con i parziali di 25-22, 25-17 e 25-20. Poco da fare per la 3M apparsa in palla nel primo set ma comunque tecnicamente inferiore rispetto ad avversarie di alta classifica. Le ragazze di coach Marangi, che per l’occasione hanno dovuto fare ancora una volta a meno di Gaia Traballi, chiudono così all’ultimo posto e arrivano a giocarsi la Pool salvezza con il magro bottino di 9 punti. Servirà un’impresa per agguantare la salvezza negli incontri contro le ultime classificate del girone A di Serie A2.

Va ricordato che su 11 squadre che prenderanno parte alla Pool salvezza ne retrocederanno ben 6. Bella cornice di pubblico a Latisana per l’ultima gara di regular season tra CDA Talmassons e 3M Pallavolo Perugia. Coach Barbieri schiera Eze in regia, capitan Taborelli opposto, Milana e Rossetto in banda, Caneva e Costantini al centro con De Nardi Libero. Perugia risponde con la diagonale Manig-Giudici, le centrali Negri e Agbortabi e la banda formata da Salinas e Patasce. Il libero è Rota. Qualche errore di troppo in avvio per Talmassons che va sotto per 7 a 5. Rossetto segna la parità sul 10 a 10. Perugia si esalta in difesa e a muro e c’è un nuovo vantaggio (11 a 12). Costantini e Caneva riportano avanti Talmassons 14 a 13. Milana segna un break sul 16 a 14. Un errore gratuito della 3M coincide con il primo time-out di coach Marangi sul 19 a 16.

Taborelli trascina Talmassons fino al 21 a 17 e arriva così il secondo time-out per le biancorosse che rincorrono sul 21 a 19. Il set si chiude su un errore di Perugia. 25 a 22. Secondo set con le ragazze di Barbieri che, dopo un inizio equilibrato, segnano un break con Eze e due muri di Taborelli e Caneva che siglano l’8 a 5. Avanti 9 a 7, entra Trampus per Milana. Le padrone di casa accelerano sul 12 a 8. Taborelli fa la differenza e Perugia non riesce più a reagire. Intanto Campagnolo con un ace mette a referto il 24 a 16 e Tognini chiude il set sul 25 a 17. Terzo set con la giovane Trampus ancora in campo. È proprio lei a segnare il primo break per Talmassons (4 a 1). Perugia però reagisce e si porta sul 5 pari. Rossetto e Taborelli riportano Talmassons avanti sull’8 a 5. Si procede fino agli ultimi istanti di set con la 3M che viene tenuta a distanza di sicurezza. Trampus e un errore delle umbre chiudono il match sul 25 a 20.

Così coach Marangi a fine gara: “È stata una bella partita, anche tirata, soprattutto nel primo set, giocato a viso aperto da entrambe le squadre. È stato divertente anche per il pubblico. Poi nel secondo set Talmassons ha accelerato mettendo in campo i valori del campionato. Nel terzo siamo state un po’ più propositive anche con il lavoro di muro difesa ed è uscito un set tirato anche per alcuni cambi fatti da coach Barbieri.” Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

TALMASSONS: Taborelli 14, Eze Blessing 2, Tognini 2, Crisafulli, Grassi, Milana 3, Michelini, Campagnolo 2, Rossetto 10, Trampus 7, Monaco, Caneva 11, Costantini 7, De Nardi (L). All.: Barbieri

PERUGIA: Agbortabi 8, Salinas 10, Bosi, Patasce 4, Negri 3, Giudici 14, Dalla Rosa, Pero 2, Manig 1, Traballi, Rota (L). All.: Marangi