A2: Roma Volley Club strabordante al PalaPellini, 3M Perugia battuta nettamente

La prima della classe rispetta ampiamente il pronostico e si porta a casa l’intera posta in palio nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 febbraio: la Roma Volley ha espugnato in tre set il PalaPellini, affossando la 3M Pallavolo Perugia in 1 ora e 10 minuti di gioco. Unica vera nota positiva per le biancorosse consiste nel ritorno nello starting six di Gaia Traballi, dopo un infortunio muscolare che la tormenta ormai dalla fase di pre-campionato. Le ragazze di coach Cuccarini rimangono così a punteggio pieno in cima alla graduatoria, mentre quelle di Marangi rimangono in fondo alla classifica con 6 punti.

Alle porte c’è uno scontro importantissimo per la 3M: domenica pomeriggio, sempre al PalaPellini, arriva una rivale diretta per la salvezza, Sant’Elia, fresca di un successo per 3-1 su Marsala. Marangi manda in campo Traballi al posto di Patasce, per il resto nessuna novità. Diagonale con Manig e Giudici, Negri e Agbortabi sotto rete e Salinas e, appunto, Traballi a schiacciare. Il libero è Rota. Coach Cuccarini fa qualche rotazione tenendo in panchina alcuni pezzi da 90 come Rivero e Ciarrocchi. In banda ci sono Melli e Bianchini, diagonale con Bechis e Bici, al centro vanno Rucli e Rebora.

Il libero è Ferrara. Primo set subito a senso unico con Roma che spinge subito forte in battuta. Si arriva a metà parziale sull’8-14. Si prosegue con le capitoline che alternano colpi potenti ad altri di precisione ed è 12-25 per le ospiti. Grandi difficoltà per Perugia anche nel secondo set. Bianchini, col suo mancino, fa male al servizio. Roma chiude agilmente sul 14-25. Terzo set più equilibrato con le romane che, complice qualche rotazione dalla panchina e una battuta meno precisa, vedono la 3M lottare punto su punto fino a metà parziale. Lì Roma torna a fare la voce grossa e vola sul 17-25 che segna l’ennesima vittoria di un campionato strepitoso. Perugia è già con la testa a domenica.

Così a fine partita Gaia Traballi: “È comunque una grande emozione tornare dall’inizio dopo tantissimo tempo. Ai primi palloni ero un po’ contratta, ho fatto un bagher che non si vede nemmeno in Under 14… (ride, ndr). Per quanto riguarda il match non c’è molto da dire. Roma è una squadra fortissima e lo ha dimostrato anche stasera. Noi potevamo fare sicuramente meglio, ma è domenica che dobbiamo fare punti. Ora il nostro focus deve subito tornare sugli allenamenti di questi due giorni”. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (12-25, 14-25, 17-25)

PERUGIA: Manig 1, Giudici 6, Agbortabi 4, Negri, Salinas 10, Traballi 2, Patasce 5, Bosi, Pero 1, Rota (L). All.: Marangi

ROMA: Bechis, Bici 17, Rucli 8, Melli 10, Bianchini 14, Rebora 7, Valerio, Valoppi, Ferrara (L). N.e.: Rivero, Ciarrocchi, De Luca Bossa. All.: Cuccarini