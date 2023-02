A2. Al PalaPellini la 3M Perugia affronta l’inarrestabile capolista Roma Volley Club

Torna subito in campo la 3M Pallavolo Perugia dopo la partita di domenica 5 febbraio persa per 3-0 in casa della Itas Ceccarelli Martignacco. Fra poche ore c’è il turno infrasettimanale: al PalaPellini verrà a far visita niente meno che la Roma Volley, capolista indiscussa del girone B di Serie A2 nonché fresca vincitrice della Coppa Italia. Sulla carta il match appare assolutamente proibitivo per le biancorosse.

A testimoniarlo sono i numeri delle capitoline che hanno vinto 14 su gare su 14, conquistando 42 set e perdendone solo 3. Ma come ha affermato coach Marangi al termine della sfida di Martignacco, è sempre un bello stimolo confrontarsi con le migliori. Appuntamento quindi a stasera alle ore 20.30. Marangi schiererà il consueto 6+1 che vede Manig al palleggio, Giudici opposto, Negri e Agbortabi sotto rete e Patasce e Salinas in banda. Il libero è Rota.

Coach Cuccarini dovrebbe scegliere la diagonale Bechis-Bici, le centrali Rebora e Rucli e le schiacciatrici Melli e Rivero, anche se non è escluso qualche cambio viste le tante partite ravvicinate. Il libero è Ferrara. Arbitra la coppia composta da Antonio Licchelli e Claudia Angelucci. Al referto elettronico c’è Irene Ambrosi. Il match sarà visibile in chiaro sul canale YouTube “Volleyball World Italia” e sulla piattaforma a pagamento “Volleyball World TV” con la telecronaca di Nicolò Brillo e il commento tecnico di Valentina Torrisi.