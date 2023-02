A2: nuova sfida salvezza per la 3M Perugia, biancorosse in trasferta a Marsala

Seconda trasferta siciliana della stagione per la 3M Pallavolo Perugia che, nella giornata di venerdì 17 febbraio, è partita alla volta di Marsala. Trasferimento in bus fino a Civitavecchia e poi partenza in traghetto per salpare alla volta di Palermo. Da lì altro trasferimento in pullman fino alla destinazione. Si gioca domenica alle ore 16.00 contro la formazione della Seap Sigel Marsala allenata dall’ex tecnico biancorosso Eraldo Buonavita, esonerato nel finale della passata stagione.

Ultima (Perugia) che affronta la penultima (Marsala): è sostanzialmente un altro scontro salvezza che mette in palio punti importanti in vista della seconda fase. Coach Marangi analizza così la sfida tramite i canali del club: “Siamo due squadre che hanno fortemente bisogno di punti in vista della seconda fase. Sarà una partita molto delicata in cui dovremo dare il massimo. Partiamo con due giorni di anticipo e avremo tutto il tempo di smaltire il viaggio, cosa che per esempio non era stata possibile contro Messina”.

Un passaggio poi sulla rientrante Gaia Traballi: “Il suo valore assoluto non si discute e lo si è visto contro Sant’Elia. Chiaro che serviranno ancora delle partite per riavere la miglior Traballi sotto il profilo del ritmo gara. Non vogliamo poi forzare troppo il suo utilizzo, perché nel caso del suo infortunio è facile riavere delle ricadute. Sono però molto contento che sia tornata in campo. É un elemento molto importante del nostro roster. Giulia Patasce l’ha sostituta davvero bene, ma è chiaro che Gaia ha qualcosa in più in termini di esperienza. D’altronde tra loro ballano 7 anni di differenza”. Appuntamento quindi a domenica 19 febbraio alle ore 16.00 presso il PalaSport San Carlo di Marsala. Dirige il match il duo arbitrale formato da Luca Pescatore e Giorgia Adamo.