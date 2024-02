Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Lpm Bam Mondovì: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Una Bartoccini Fortinfissi Perugia formato “no stop” quella che si appresta a tornare in campo mercoledì 14 febbraio in occasione del turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Pool promozione. L’avversario è Lpm Bam Mondovì, attuale fanalino di coda del raggruppamento con 33 punti. Questo non inganni però sul reale valore della formazione allenata da coach Basso. Mondovì si è infatti resa protagonista di una buona prima fase nel girone B di Serie A2 Tigotà, culminata con l’ingresso, appunto, nella Pool promozione. Nell’ultimo turno ha oltretutto messo al tappeto una squadra insidiosa come Talmassons, sconfitta al tie-break. Il vice allenatore delle Black Angels Guido Marangi racconta così l’avversario:

“Affrontiamo una squadra di tutto rispetto. La classifica non rispecchia il loro valore, perché ad inizio stagione hanno avuto qualche problema fisico di troppo che ha rallentato il loro percorso. Mondovì aveva sicuramente ambizioni più alte per questa stagione, ma comunque sono entrate lo stesso in Pool promozione e possono mettere in difficoltà chiunque. Sono una formazione molto improntata sul fondamentale dell’attacco e occhio a giocatrici di alto spessore come Decortes e Grigolo che hanno un profilo da categoria superiore”.

L’insidia più grossa di questa sfida può risiedere però nell’aspetto mentale…

“Il rischio di essere con la testa già alla finale di Coppa Italia di domenica c’è. È umano - afferma Marangi -. Dovremo rimanere sul pezzo. Poi, caduto l’ultimo pallone, potremo calarci completamente sulla bella sfida di Trieste che ci aspetta e dare pieno sfogo alla nostra voglia di partecipare a questo evento. Ma per ora deve esserci solo Mondovì nei nostri pensieri”.

Come si schiererà Mondovì? La palleggiatrice dovrebbe essere Allassia, mentre l’opposto Decortes. Al centro ci saranno Farina e Riparbelli. In posto 4 spazio a Coulibaly e Grigolo. Il libero è Tellone. Lo starting six della Bartoccini Fortinfissi Perugia? Ricci e Montaño confermatissime in diagonale, mentre al centro Atamah potrebbe essere ancora preferita a una tra Bartolini e Cogliandro. In banda troveranno posto ancora Traballi e Kosareva. A guidare la seconda linea sarà come sempre il capitano Sirressi. Appuntamento al Palabarton per le ore 20.00.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Lpm Bam Mondovì sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

IL CONTEST PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Il match con Mondovì combacia con la festa degli innamorati e così una cornice in stile San Valentino girerà per gli spalti del Palabarton alla ricerca delle coppie da fotografare. Gli scatti saranno poi pubblicati sui social della Bartoccini Fortinfissi Perugia e la coppia che otterrà più like riceverà un premio.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

REPLICHE SU TRG MEDIA

Una sintesi del match tra Perugia e Mondovì sarà trasmessa in replica su TRG Media (ch. 13 del digitale terrestre) giovedì 15 febbraio alle ore 22.30 e venerdì 16 febbraio alle ore 12.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Lpm Bam Mondovì è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Dalila Viterbo e Martin Polenta.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Atamah, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Lpm Bam Mondovì: Allassia – Decortes, Farina – Riparbelli, Coulibaly – Grigolo, Tellone (libero). All.: Basso. Ass.: Grasso

Arbitri: Dalila Viterbo – Martin Polenta