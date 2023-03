Volley femminile A2. Il cammino della 3M Perugia nella Pool Salvezza

La 3M Pallavolo Perugia ha archiviato la regular season con l’ultima gara di Talmassons persa per 3-0. Il bottino non è certo soddisfacente (9 punti in cascina e ultimo posto), ma considerate le varie vicissitudini (infortuni di Dalla Rosa e Traballi in primis) possiamo dire che le biancorosse hanno dato comunque fondo a tutte le risorse e le energie per arrivare nel miglior modo possibile a disputare la Pool retrocessione.

Ma come si struttura la Pool retrocessione? Le ultime 5 squadre del girone B di A2 affronteranno in gare di andata e ritorno le ultime 6 del girone A, portandosi dietro i punti fatti in regular season. Al termine delle gare verrà stilata una classifica generale e le ultime 6 retrocederanno in B1. Nulla è ancora scritto per la 3M, ma è chiaro che serviranno molti punti alle ragazze di coach Marangi per riuscire ad agguantare la permanenza nella seconda categoria nazionale. Di seguito ecco il calendario delle partite della 3M Pallavolo Perugia da qui a Maggio.

Domenica 12 Marzo, ore 17.00

3M Pallavolo Perugia – Offanengo

Domenica 19 Marzo, ore 17.00

Montale – 3M Pallavolo Perugia

Mercoledì 22 Marzo, ore 20.30

Albese Volley Como – 3M Pallavolo Perugia

Domenica 26 Marzo, ore 17.00

3M Pallavolo Perugia – Esperia Cremona

Domenica 2 Aprile, ore 17.00

3M Pallavolo Perugia – Orocash Lecco

Domenica 9 aprile, ore 17.00

Club Italia – 3M Pallavolo Perugia

Domenica 16 Aprile, ore 17.00

Offanengo – 3M Pallavolo Perugia

Domenica 23 Aprile, ore 17.00

3M Pallavolo Perugia – Montale

Mercoledì 26 Aprile, ore 20.30

3M Pallavolo Perugia – Albese Volley Como

Domenica 30 Aprile, ore 17.00

Esperia Cremona – 3M Pallavolo Perugia

Domenica 7 Maggio, ore 17.00

Orocash Lecco – 3M Pallavolo Perugia

Domenica 14 Maggio, ore 17.00

3M Pallavolo Perugia – Club Italia