A2: 3M Perugia di nuovo in campo, al PalaPellini la delicata sfida salvezza contro Vicenza

A distanza di appena 4 giorni dal turno infrasettimanale di Messina che ha visto la 3M Perugia sconfitta per 3-0, si torna in campo al PalaPellini. Domenica 22 gennaio, a far visita alla 3M, sarà la formazione veneta dell’Anthea Volley Vicenza. Le ragazze di coach Iosi sono reduci da due gare casalinghe: un ko con San Giovanni in Marignano nello scorso weekend (1-3) e una bella vittoria con Sant’Elia (3-1, la prima del 2023) nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Sandro Severini, vice di Guido Marangi, analizza il momento delle perugine e presenta così la sfida con Vicenza: “Abbiamo concesso mezza giornata di riposo in più alle ragazze dopo la trasferta di Messina – afferma il vice allenatore Sandro Severini – Venerdì pomeriggio facciamo sala pesi e seduta video, poi sabato la parte tecnica. Non abbiamo voluto sovraccaricare troppo le nostre atlete viste le partite ravvicinate. Tornando alla sfida con l’Akademia, penso che abbiamo fatto un buon primo set sbagliando però qualche battuta di troppo, poi va detto che Ebatombo ha fatto veramente la differenza. È cresciuta molto da un punto di vista tecnico rispetto all’andata. Nel secondo set abbiamo lottato, mentre nel terzo abbiamo esaurito le energie nervose e forse anche fisiche vista la trasferta davvero lunga e probante. Ora però voltiamo pagina. Vicenza è un’altra bella realtà di questo campionato. Ritengo che hanno punti di forza ma anche qualche punto debole da poter sfruttare. L’opposto, Kavalenka, è di livello assoluto per la categoria e dovremo essere bravi a limitarla il più possibile. Invece la ricezione può andare in difficoltà se continueremo a battere bene e a spingere come con Soverato. Noi daremo il massimo come sempre, speriamo di mettere in campo una bella prestazione”.

Marangi schiererà il consueto 6+1 che vede Manig al palleggio, Giudici opposto, Negri e Agbortabi sotto rete e Patasce e Salinas in banda. Il libero è Rota. Coach Iosi risponderà con la diagonale Galazzo-Kavalenka, le centrali Farina e Cheli e le schiacciatrici Legros e Panucci. Il libero è Formaggio.