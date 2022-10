A2: la 3M Perugia crolla in casa sotto i colpi di una Montecchio infallibile

Non può nulla la 3M Pallavolo Perugia contro lo strapotere fisico e tecnico della Ipag S.lle Ramonda Montecchio, al secondo successo consecutivo dopo il derby con Vicenza. Le biancorosse cadono per 0-3 all’esordio in casa al PalaPellini e dovranno fare i conti con l’infortunio al ginocchio, apparso molto grave, della schiacciatrice Dalla Rosa. Senza storia l’andamento dell’incontro, con Mazzon (MVP con 18 punti) e Angelina (13) ancora sugli scudi, mentre per le padrone di casa solo l’argentina Solinas arriva in doppia cifra.

Parla così coach Marangi: “L’infortunio iniziale di Dalla Rosa ci ha sicuramente condizionato. Inutile dire che le prime sensazioni a caldo non sono buone. Patasce, che l’ha sostituita, ha però dato il massimo. Avevamo studiato bene le loro attaccanti di punta, con riferimento a Mazzon e Angelina, ma questo non è servito. Questa categoria è così, nessuno ti regala niente e dobbiamo lottare su ogni palla senza stare a guardare alla forza dell’avversario”.

Dispiaciuta per l’infortunio della collega anche Mazzon: “È stato un inizio di partita molto difficile perché si è fatta male una nostra amica e quell’infortunio ci ha colpito tutte profondamente. Poi ci siamo fatte forza l’una con l’altra e ci siamo dette di andare avanti proprio per Francesca Dalla Rosa. Alla fine ho visto tante cose della squadra che mi sono piaciute e mi sono divertita molto. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello del nostro gioco. Spero che continueremo così e miglioreremo ancora”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-IPAG MONTECCHIO 0-3 (18-25, 16-25, 18-25)

PERUGIA: Giudici, Negri, Patasce, Manig, Rota (L), Pero, Bosi, Dalla Rosa, Traballi. All. Marangi

MONTECCHIO: Bartolucci, Malvicini, Muraro, Mazzon, Angelina, Tanase, Esposito, Nardelli, Barbazeni, Marconato, Brandi, Cometti, Maggipinto. All. Sinibaldi