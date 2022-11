3M Perugia, pessime notizie dall'infermeria: rottura del crociato per Francesca Dalla Rosa

Non arrivano purtroppo buone notizie dall’infermeria della 3M Perugia. In occasione della seconda giornata di campionato, l’esordio casalingo in A2 delle biancorosse, Francesca Dalla Rosa ha rimediato un infortunio che è apparso subito molto grave. Nel corso del match contro l’IPAG Montecchio (terminato 3-0 per le vicentine), la giocatrice ha concluso nel peggiore dei modi una schiacciata, cadendo rovinosamente sul taraflex e facendo intuire come il dolore fosse piuttosto forte. Gli esami strumentali hanno messo in luce come si tratti della temuta rottura del crociato e del menisco mediale, oltre alla lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Coach Marangi dovrà dunque rinunciare a lungo alla schiacciatrice veneta 24enne, un’assenza che rischia di farsi sentire in un campionato difficile come l’A2. Intanto, la stessa Dalla Rosa si è detta serena nonostante la diagnosi negativa: “Devo ringraziare il presidente, lo staff tecnico e dirigenziale, l’area comunicazione e coach Guido Marangi per la vicinanza e il supporto. Grazie poi alle ragazze di Montecchio per le belle parole e soprattutto alle mie compagne. Avere intorno persone così splendide, in un momento così difficile, è davvero importante. L’infortunio non ci voleva, in passato ho già subito degli stop e mi dispiace non poter continuare a dare il mio contributo alla squadra. Ora però penso a recuperare il prima possibile”.