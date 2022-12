Volley femminile. La 3M Perugia si gode il momento magico della sua Under 16

La Pallavolo 3M Perugia ha da sempre, nella sua filosofia sportiva, la ‘mission’ di puntare fortemente sul suo settore giovanile. E continua a farlo anche in questa stagione sportiva, cominciando dalla formazione di Serie C fino ad arrivare alle piccolissime del minivolley. A fare il punto sul momento delle squadre perugine è stato il responsabile del settore giovanile, nonché tecnico della C, dell’Under 18 e 16, Luca Ziino.

A meritare gran parte dell’attenzione è l’Under 16 che, oltre a disputare il campionato di categoria, ha preso parte anche alla Seconda Divisione. E qui, da un punto di vista strettamente dei risultati, sono arrivate le gioie maggiori. “Per ora nel campionato di categoria abbiamo sempre vinto per 3-0 – commenta Ziino – Vogliamo arrivare molto avanti. Sono arrivate solo vittorie anche in Seconda Divisione, dove le ragazze possono confrontarsi anche con formazioni più esperte. Il gruppo è molto buono e sta crescendo in maniera importante”.

La Pallavolo Perugia schiera anche un’altra squadra nel campionato di Seconda Divisione; questa formazione, allenata da coach David Pecetti, presenta atlete nate tra il 2002 e il 2003. Su 3 partite hanno raccolto altrettanti successi. La Pallavolo Perugia presenta un’altra squadra Under 16 e una formazione Under 14, entrambe allenate da coach Augusto Barrese. Questi gruppi sono composti da atlete giovanissime alle prime esperienze col volley. Nel caso dell’Under 14 ci sono anche ragazze che hanno iniziato a giocare quest’anno. I primi riscontri dal campo lasciano comunque ben sperare.