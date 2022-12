3M Perugia, Miriana Manig: "Turno di riposo caduto a puntino, ora si riparte con grande motivazione"

Continua a lavorare ad alti ritmi la 3M Pallavolo Perugia in vista dell’impegno casalingo di domenica 18 dicembre contro le friulane del Talmassons. L’ultimo weekend, in cui le biancorosse hanno osservato il turno di riposo, è stato utile per recuperare energie fisiche e nervose e per ripartire in vista dei prossimi impegni.

Ad affermarlo ai canali societari è la palleggiatrice della 3M Miriana Manig: “La pausa di campionato è caduta a puntino in un momento in cui gli acciacchi fisici hanno iniziato a farsi sentire un po’ per tutte. La scorsa settimana abbiamo cercato di lavorare su alcune lacune che ci hanno caratterizzato nella prima parte del campionato e abbiamo anche avuto alcuni giorni liberi per staccare la spina, recuperando la forma fisica”.

Poi si è ripreso con una settimana tipo di lavoro: “Sì, da martedì mattina abbiamo ricominciato la settimana tipo, focalizzandoci sul nostro gioco e cercando di trovare un certo ritmo gara. A tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi della serie C maschile di Monteluce, allenata dal nostro preparatore, per la disponibilità nel fare allenamento congiunto con noi”.

E ora focus sull’avversario di domenica, Talmassons, attuale terza forza del torneo: “Abbiamo iniziato a studiare le prossime avversarie. Talmassons è una buonissima squadra, costruita per dire la sua in questo campionato, composta da giocatrici di grande valore, come ad esempio l’opposta Taborelli che l’anno scorso ha partecipato alla finale promozione per salire in A1. Siamo motivate a trovare punti importanti per la salvezza ed acquisire più consapevolezza in noi stesse e nei nostri mezzi”.