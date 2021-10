La 3M Perugia è già in forma smagliante e annienta Chieti con un secco 3-0

Tre set vinti e primi tre punti in classifica. Lainizia il campionato di B1 2021-2022 in modo eccellente, regolando la Pallavolo Teatina in casa con. Letteralmente senza storia i primi due set, con le neroverdi apparse molto tese e contratte. Le cifre fotografano perfettamente l’andamento della partita: a fronte delle quattro giocatrici perugine in doppia cifra di punti (), solo una delle neroverdi riesce ad andare oltre quota 10 punti (Alessia Corradetti, 11). Brutta serata per le avversarie anche per quel che riguarda la ricezione.

A dir poco impressionante l’andamento del secondo set che ha dimostrato quanta fame abbiano le ragazze di coach Buonavita, un 25-12 che è senza dubbio un buon viatico per il resto del torneo. Dopo la gioia più che giustificabile, ora si dovrà voltare pagina e pensare già al prossimo impegno, la prima trasferta stagionale: sabato 23 ottobre la 3M sarà di scena a Pomezia per affrontare un’avversaria che ha iniziato ugualmente il campionato con una vittoria altrettanto convincente in trasferta a Jesi. Questo il tabellino del match di ieri:

3M Pallavolo Perugia – Pallavolo Teatina 3-0 (25-18, 25-12, 25-18)

3M Pallavolo Perugia: Belotti n.e., Volpi n.e., Traballi 12, Rota (L), Giugovaz 12, Patasce n.e., Anastasi (L) n.e., Bianchini 11, Mazzasette n.e., Fava 13, Pero 2, Manig 5. All.: Eraldo Buonavita.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 1, Filacchioni, Courroux 2, Biesso 3, Stafoggia 6, Corradetti 11, Gorgoni 6, Cardellicchio (L) n.e., Ricci 1. All.: Cristian Piazzese.