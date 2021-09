Finisce 2-2 l’allenamento congiunto di Trevi Volley con Jesi

Al PalaGallinella un importante test per verificare lo stato di forma delle ragazze a un mese dal debutto in campionato

Dopo due settimane di allenamenti, laè scesa in campo nella serata di giovedì per un allenamento congiunto con la squadra Pieralisi Jesi, squadra anch’essa militante in serie B1. Una buona occasione per verificare lo stato fisico delle ragazze e il livello di intesa raggiunta tra di loro in una rosa che quest’estate è stata rinnovata ampiamente.ha schierato Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Princess Ndulue Adaobi sulle ali e Lillacci libero.

La partita inevitabilmente ha risentito dei carichi di lavoro cui le ragazze sono state sottoposte in questi giorni. Nonostante ciò, la partita è stata molto equilibrata, soprattutto nei primi 3 set che si sono conclusi con distacchi minimi. A tratti si sono visti scambi spettacolari che fanno molto ben sperare quando le partite conteranno veramente. Questo il gabellino dell’allenamento congiunto:

Lucky Wind Trevi- Pieralisi Volley Jesi 2-2 (25-23; 25-21; 30-32; 17-25)

Lucky Wind Trevi: Giordano 3; Bosi 1; Castellucci 16; Capezzali 6; Tiberi 6; Borelli 8; Ndulue Adaobi 11; Pizzi 2; Patisce; Pioli; Radi; Lillacci (L1); Coresi (L2). All. Gian Paolo Sperandio; 2° All. Albino Bosi

Pieralisi Volley Jesi: Pepa 2; Paolucci 12; Canuti 10; Bazzani 5; Milletti 11; Pirro 12; Malatesta 5; Marcelloni 4; Spitoni 2; Usberti 2; Cecconi (L1). All. Luciano Sabatini