Volley, raduno al PalaBarton per la Sir Safety Perugia: ora via alla preparazione

Archiviate vacanze e Olimpiadi (per quelli che erano a Tokyo), a Perugia è scattata ufficialmente oggi (lunedì 16 agosto) la stagione della Sir Safety Conad.

Dopo la riunione tecnica svoltasi in mattinata, nel tardo pomeriggio di oggi quattro bianconeri, per la precisione Travica, Rychlicki, Mengozzi e Russo, hanno risposto presenti al primo appuntamento stagionale al PalaBarton. Un veloce ritrovo, una cena tutti insieme con lo staff e da domani si comincia a sudare sotto il sole perugino con l’inizio della preparazione. La prima settimana per riprendere il filo, soprattutto a livello fisico, divisa tra sala pesi, piscina e beach sulla sabbia, poi dalla settimana successiva, con il gruppo che si arricchirà con l’arrivo di altri bianconeri, via anche al lavoro più strettamente tecnico sotto le volte di Pian di Massiano.

“Il primo giorno è sempre bello - dice il 'nuovo' tecnico bianconero Nikola Grbic -. Si respira energia nuova, positiva, tutti siamo vogliosi di fare bene. Sappiamo cosa abbiamo davanti a noi, le aspettative e tutto il resto. Siamo consapevoli di questo, ma molto ottimisti e fiduciosi e non vediamo l’ora di cominciare a lavorare bene, con dedizione e tutti verso lo stesso obiettivo”.

Grbic e il suo staff tecnico e atletico hanno naturalmente già impostato il lavoro durante questa fase molto importante e delicata, anche in considerazione delle tante giustificate defezioni nella prima parte della preparazione: “Avremo diversi giocatori impegnati con le varie nazionali. Probabilmente riuscirò ad avere la squadra al completo forse per gli ultimi dieci giorni, quindi il lavoro lo dovremo sviluppare strada facendo. Adesso lavoreremo per creare la base con chi c’è a Perugia, prepararli al meglio sotto l’aspetto fisico in questa prima settimana di preparazione per poter poi iniziare a spingere e mettere benzina per tutta la stagione. E dalla prossima settimana, con l’arrivo di altri elementi della rosa - conclude coacg Grbic -, cominceremo anche con il lavoro tecnico”.