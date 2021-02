Volley Superlega, playoff scudetto: le sfide di gara 1 degli ottavi di finale

Al via da domani il primo turno ad eliminazione diretta della post season in Superlega. I Block Devils, già qualificati per i quarti di finale, guardano con attenzione all’ottavo tra Milano e Verona dal quale uscirà l’avversario bianconero. La squadra intanto prosegue la preparazione per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì a Modena

Continua a ritmi costanti la preparazione della Sir Safety Conad Perugia (che in Europa presenta la denominazione Sir Sicoma Monini) in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 23 febbraio alle ore 18 al PalaPanini di Modena contro i padroni di casa della Leo Shoes.

Doppio allenamento oggi per gli uomini di Vital Heynen con attività prettamente fisica al mattino e seduta tecnica nel pomeriggio. Domani il tecnico belga ha concesso ai Block Devils ventiquattro ore di riposo, il gruppo bianconero tornerà poi al PalaBarton domenica per una nuova doppia seduta e per sistemare gli ultimi accorgimenti tecnico-tattici prima della partenza alla volta dell’Emilia.

Nel frattempo è tutto pronto per l’inizio domani della post season di Superlega. Scattano infatti i playoff scudetto con gara 1 degli ottavi di finale. Si parte con l’anticipo di sabato tra Modena e Ravenna, mentre domenica in programma le prime sfide tra Milano e Verona e tra Piacenza e Padova. Nel prossimo fine settimana, tra il 27 ed il 28 febbraio, in programma gara 2 mentre l’eventuale gara 3 si giocherà sabato 6 marzo.

Perugia, al pari di Civitanova, Trento, Monza e Vibo Valentia, è alla finestra in questo primo turno avendo già staccato il pass per i quarti di finale. Con Monza-Vibo abbinamento già designato, Sir, Lube ed Itas, classificatesi ai primi tre posti in regular season, guardano con attenzione i tre ottavi di finale per conoscere il loro avversario ed i Block Devils in particolare attendono l’esito del confronto tra Milano e Verona, rispettivamente ottava e nona della classifica finale. Gara 1 dei quarti di finale playoff, data che segnerà l’esordio nella post season di Superlega per Perugia, si giocherà mercoledì 10 marzo al PalaBarton.