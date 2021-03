Volley Superlega, playoff scudetto Perugia-Milano: "Abbinamento ostico, sarà una gara complicata"

Si avvicina a grandi passi l’esordio della Sir Safety Conad Perugia nei playoff scudetto. Ultimi allenamenti di preparazione per i Block Devils che mercoledì nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio fissato alle ore 19:00) scenderanno in campo tra le mura amiche del PalaBarton per gara 1 dei quarti di finale contro l’Allianz Milano.

La squadra sta lavorando con molta attenzione e concentrazione a Pian di Massiano per mettere a punto tutte le strategie tecnico-tattiche contro un avversario di ottima caratura e spessore tecnico che fa della fase break, in particolare della correlazione muro-difesa, e della varietà di colpi dei propri attaccanti di palla alta i propri principali punti di forza.

Sarà necessario scendere in campo al 100% per Perugia in una gara 1 che, in una serie al meglio delle due vittorie su tre, è chiaramente uno spartiacque fondamentale.

Questo, a due giorni dal match, il pensiero del centrale bianconero Fabio Ricci. “Dopo i quarti di finale di Champions, torniamo con la testa sulla Superlega e sull’inizio dei playoff. Il quarto di finale con Milano è certamente un abbinamento ostico perché affrontiamo una squadra che gioca bene a pallavolo e che ha in rosa giocatori importanti e di spessore internazionale. Noi siamo determinati ad iniziare nel migliore dei modi il nostro cammino nella post season, sarà una gara 1 complicata ed importante, daremo il massimo per portarla a casa”.