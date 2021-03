Volley Superlega, semifinale scudetto Perugia-Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

“Torniamo con la testa nello scatolone e con la concentrazione sui playoff scudetto. È chiaro che avremmo tutti voluto raggiungere la finale di Champions e che c’è delusione per non esserci riusciti. Ma nella pallavolo il campo è giudice inappellabile e bisogna accettare sempre il suo verdetto. Adesso dobbiamo essere bravi e compatti nel reagire prontamente e nel recuperare mentalmente e fisicamente in vista di gara 1 contro Monza. Sarà una partita ed in generale una serie molto difficile come è giusto e normale che sia in una semifinale scudetto. Monza gioca una bella pallavolo ed ha armi importanti a muro, in attacco ed al servizio. Noi dovremo farci trovare pronti, la stagione ci mette davanti un altro grande obiettivo da cercare di raggiungere e vogliamo provarci con tutte le nostre forze”. Parole e musica di Dragan Travica.

Prende il via al PalaBarton con gara 1 la serie delle semifinali scudetto con la Sir Safety Conad Perugia che affronta il Vero Volley Monza. Serie al meglio delle cinque partite, atto iniziale a Pian di Massiano alle ore 20:15.

Dopo l’uscita in semifinale di Champions, Perugia deve prontamente reagire e cominciare con il piede giusto la serie per inseguire l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, quello dello scudetto.

