Volley Superlega, gara 3 playoff Perugia-Milano: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Va in scena domani al PalaBarton gara 3 dei quarti di finale playoff contro l’Allianz Milano, partita secca che deciderà il passaggio alle semifinali scudetto e partita determinante per la stagione bianconera

“È una finale per noi, una bella partita che vogliamo vincere per andare avanti. Sarà dura, loro giocano bene e daranno sicuramente il 100%, noi dobbiamo attaccarli. Milano è una squadra che sbaglia poco e che sa giocare bene contro il muro, ci vorrà l’atteggiamento giusto, pazienza e ed anche cattiveria nell’attaccarli al momento giusto”.

È Sebastian Solè a suonare la carica per la Sir Safety Conad Perugia attesa dalla prima di due “finali” nei prossimi quattro giorni.

Va in scena domani al PalaBarton gara 3 dei quarti di finale playoff contro l’Allianz Milano, partita secca che deciderà il passaggio alle semifinali scudetto e partita determinante per la stagione bianconera.

Dopo la sconfitta di giovedì a Trento nell’andata delle semifinali di Champions (ritorno in Umbria mercoledì sera), Perugia deve saper reagire e tirar fuori il massimo in una sfida dal “dentro o fuori”, mettendo in campo chiaramente una prestazione importante a livello tecnico-tattico, ma gettando anche sul taraflex di Pian di Massiano carattere, grinta, cuore ed anche cattiveria agonistica.

Le prime due sfide della serie hanno dimostrato grande equilibrio, Perugia dovrà spostare l’inerzia della partita dalla sua parte con le proprie armi principali, cioè battuta ed attacco, per contrastare l’organizzazione di gioco meneghina. E poi, come ha detto Solè, ci vorrà pazienza e tanta voglia di mettere in difficoltà l’avversario.

Probabili formazioni

Precedenti ed ex

Dove vedere la partita in diretta