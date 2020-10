Volley Superlega, Perugia-Padova: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

È già tempo di tornare in campo per la Sir Safety Conad Perugia. È ancora fresco il ricordo del blitz esterno di domenica a Piacenza, ma la Superlega non concede soste e domani mette in scena il terzo turno del girone d’andata con i Block Devils che ospitano al PalaBarton la Kioene Padova. Fischio d’inizio alle ore 20:30 a Pian di Massiano con ancora ad oggi il punto interrogativo sulla presenza o meno di pubblico sugli spalti.

Preparazione al match brevissima per Perugia che, dopo la sgambata di ieri, svolgerà oggi pomeriggio l’allenamento tecnico e domattina la rifinitura pregara. Poco tempo ovviamente per Heynen per lavorare sugli aspetti tecnici e sulle situazioni tattiche, ma più che sufficiente per mettere in guardia i bianconeri sulle difficoltà di un match che Perugia giocherà contro quella Padova che è un po’ la rivelazione di questo inizio di stagione con la qualificazione ai quarti di Coppa Italia strappata a due formazioni certamente di rango come Piacenza e Cisterna ed un inizio di Superlega scoppiettante con la bella prova all’esordio contro Trento e la vittoria in trasferta proprio a Cisterna di tre giorni fa.

Il tecnico belga dovrebbe proseguire sul filone di domenica e quindi spedire in campo inizialmente Travica in regia (il solo, ma grande ex della gara con le ultime tre stagioni da capitano vissute in maglia Kioene) in diagonale con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Cuttini, tecnico di Padova, dovrebbe rispondere con i sette usuali nelle prime due giornate di campionato con l’americano Shoji al palleggio, lo sloveno Stern opposto, capitan Volpato e Vitelli centrali, il polacco Wlodarczyk ed il classe 2000 Bottolo in posto quattro e l’argentino Danani nel ruolo di libero.

Formazione molto giovane come rosa Padova, ma al contrario esperta (con l’eccezione di Bottolo) nei sette titolari. La diagonale Shoji-Stern assicura qualità in ogni angolo del campo, Wlodarczyk è il classico collante del gruppo, l’entusiasmo e la voglia di stupire, al pari di una ottima organizzazione muro-difesa da sempre marchio di fabbrica della squadra, le armi principali. Perugia dovrà fare attenzione massima per prendersi i tre punti in palio.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

KIOENE PADOVA: Shoji-Stern, Volpato-Vitelli, Bottolo-Wlodarczyk, Danani libero. All. Cuttini.

Arbitri: Ubaldo Luciani - Gianfranco Piperata



PRECEDENTI - Diciassette i precedenti tra le due formazioni. Quattordici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, tre i successi della Kioene Padova. L’ultimo confronto diretto lo scorso 2 febbraio proprio al PalaBarton con vittoria di Perugia in quattro set (25-23, 19-25, 25-20, 25-21).



EX DELLA PARTITA - Un solo ex, ma che ex, nel match tra Perugia e Padova. Nel roster umbro c’è Dragan Travica, giocatore e capitano di Padova dal 2017 al 2020.



DIRETTA WEB SU ELEVEN SPORT - Il match di domani tra Perugia e Padova sarà visibile in diretta web su Eleven Sport a partire dalle ore 20:30.



DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E STREAMING RADIOFONICO SU UMBRIA RADIO - La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:30 Perugia-Padova sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.



DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL - Perugia-Padova sarà trasmessa in replica giovedì 8 ottobre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.