Volley Superlega, Perugia esonera coach Heynen e prepara gara 2 di finale scudetto contro Civitanova

Doppia seduta di lavoro per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo aver sollevato dall’incarico di primo allenatore Vital Heynen, oggi la squadra prosegue il lavoro con Carmine Fontana e tutto il resto dello staff in vista di gara 2 di finale scudetto in programma domenica all’Eurosuole Forum di Civitanova contro i padroni di casa della Cucine Lube con l’obiettivo di rimettere in parità la serie.

Domani pomeriggio ultimo allenamento al PalaBarton prima della partenza per Civitanova.

In vista di gara 2 le parole di Dragan Travica: “I playoff sono così, bisogna essere in grado di mangiare amaro, come è successo a noi in gara 1, e pensare subito alla partita successiva. Per cui abbiamo archiviato gara 1 ed anzi dobbiamo cercare di usarla per avere quella motivazione che ci servirà per affrontare gara 2 più determinati per cercare di rimettere la serie in equilibrio”.