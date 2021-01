Volley Superlega, Modena-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Terzultima di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia. Allenamento tecnico e seduta video ieri mattina al PalaBarton per i Block Devils, poi nel pomeriggio di ieri partenza con direzione Modena dove oggi pomeriggio Perugia sfiderà al PalaPanini i padroni di casa della Leo Shoes. Fischio d’inizio, davanti alle telecamere di Raisport, alle ore 18:00.

“Modena è una squadra molto forte con diversi giocatori di grande esperienza ed alcuni giovani interessantissimi. È una squadra che batte forte, un aspetto questo che Giani cura sempre molto nelle sue squadre, dando ai giocatori fiducia per fargli prendere dei rischi dai nove metri. Abbiamo già visto in Supercoppa, quando li abbiamo affrontati in semifinale, che sanno giocare benissimo e anche Civitanova domenica scorsa ha avuto vita dura. Perciò ci aspettiamo una partita molto difficile nella quale noi proveremo a fare un altro passo per raggiungere il primo posto alla fine della regular season”.

La pensa così alla vigilia il martello tedesco David Sossenheimer.

I bianconeri cercano punti importanti per difendere la prima posizione dall’assalto delle inseguitrici. Vital Heynen, che sta recuperando mano mano tutti gli effettivi, deciderà la formazione solo al termine della rifinitura di domattina al PalaPanini. È probabile al momento la conferma dei sette abituali con Travica in regia, Ter Horst in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi tandem di martelli ricevitori e Colaci libero.

Modena, reduce dalla sconfitta al tie break giovedì sera a Milano nel recupero della quarta di ritorno, non dovrebbe variare il proprio assetto. Pertanto Giani dovrebbe presentare al via capitan Christenson al palleggio in diagonale con Vettori, Stankovic e Mazzone in posto tre, l’ex Petric e Lavia come schiacciatori di banda e Grebennikov a comandare la seconda linea.



PRECEDENTI - Trentuno i precedenti tra Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia. Quindici i successi dei Block Devils, sedici le vittorie per gli emiliani. L’ultimo confronto diretto lo scorso 3 dicembre al PalaBarton per il match d’andata con vittoria dei bianconeri 3-0 (25-20, 25-23, 26-24).



EX DELLA PARTITA - Un ex per parte nel match tra Modena e Perugia. Nel roster di Perugia c’è Dragan Travica in gialloblu dal 2003 al 2005, nella stagione 2008-2009 e nell’ultima parte della stagione 2016-2017. Nelle file di Modena figura Nemanja Petric, protagonista in bianconero dal 2011 al 2014.



DIRETTA TV SU RAISPORT - Il match tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.



DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO - La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaPanini, racconterà live alle ore 18:00 Modena-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.



DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL - Modena-Perugia sarà trasmessa in replica da Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, lunedì 25 gennaio alle ore 21:00 sul canale 112. Martedì 26 gennaio invece, alle ore 20:30 sul canale 12, consueto appuntamento con Sottorete, programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Marco Cruciani.



PROBABILI FORMAZIONI - LEO SHOES MODENA: Christenson-Vettori, Mazzone-Stankovic, Petric-Lavia, Grebennikov libero. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Alessandro Tanasi - Gianluca Cappello