Volley, Civitanova-Perugia 3-1 in gara 4: non basta il cuore alla Sir, scudetto alla Lube

Obbligati a vincere per allungare la serie, i bianconeri vanno sotto di due set e provano la rimonta cedendo però al quarto: sfuma il tricolore per i 'Block Devils', addio amaro per Atanaijevic