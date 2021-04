Volley Superlega, finale scudetto Perugia-Civitanova: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Salgono i battiti a Pian di Massiano. Tutto pronto per l’inizio della serie di finale playoff con la Sir Safety Conad Perugia che si gioca con la Cucine Lube Civitanova lo scudetto 2020-2021.

Si parte domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 17:30 con diretta tv su Raisport) al PalaBarton con gara 1 per una serie al meglio delle cinque.

Dopo dieci giorni esatti dall’ultima volta (era gara 3 di semifinale con Monza) tornano dunque in campo i Block Devils del presidente Sirci arrivati con pieno merito all’ultimo atto della Superlega e pronti a giocarsi tutte le proprie carte per mettere in bacheca l’ambito trofeo.

Domattina ultima sgambata pregara per i bianconeri al PalaBarton con lo staff tecnico che sistemerà gli ultimi accorgimenti ed i ragazzi che proveranno le ultime situazioni di gioco prima che sia il campo a parlare.

Campo che vedrà contendersi il tricolore le due squadre che hanno dimostrato, durante la stagione, maggiore continuità di rendimento e di prestazioni e non è un caso che, in ambito nazionale, Perugia-Civitanova sia stata la finale che ha deciso quest’anno la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia ed ora, appunto, lo Scudetto.

