Volley Superlega playoff, caso positivo in casa Lube: Civitanova-Modena, le nuove date

Rinviati i quarti di finale dei playoff della Superlega tra Civitanova e Modena. Come spiega una nota dei marchigiani "vista l’alta possibilità di un cluster Covid-19 in corso nel gruppo squadra della Cucine Lube Civitanova, dopo la segnalazione del caso di positività da parte di A.S. Volley Lube, su accordo preso con entrambe le società Lube e Modena, la Lega Volley Serie A ha disposto la variazione del calendario dei Quarti tra Cucine Lube e Leo Shoes".

Ecco le nuove date: prima giornata il 14 marzo alle 17.30, seconda giornata mercoledì 17 marzo alle 17.30, terza giornata domenica 21 marzo alle 17.30.