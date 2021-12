Superlega, Civitanova-Perugia 1-3: la Sir Safety detta legge nel big-match e va in fuga

Cuore, tecnica, spirito di squadra. Tutto questo ha permesso a una Sir Safety Perugia in emergenza per le positività al Covid di tre giocatori (Rychlicki, Anderson e Mengozzi) di andare a dettare legge a Civitanova nel big match della 13ª giornata della Superlega di Volley. Finisce 3-1 per i bianconeri di coach Grbic che allungano in vetta alla classifica, ora a +6 proprio sulla Lube.

