Volley Superlega, Cisterna-Perugia 0-3: la Sir chiude il 2020 da capolista

TOP VOLLEY CISTERNA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

Parziali: 14-25, 19-25, 21-25

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov, Sabbi 4, Szwarc 6, Krick 5, Randazzo 4, Cavuto 5, Cavaccini (libero), Onwelo 6, Sottile, Rossato. N.e.: Rossi, Rondoni (libero). All. Kovac, vice all. Cocconi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 1, Atanasijevic 12, Ricci 3, Solè 8, Leon 12, Plotnytskyi 7, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans, Ter Horst 1. N.e.: Russo (libero), Sossenheimer, Biglino. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Stefano Cesare - Stefano Caretti

LE CIFRE – CISTERNA: 16 b.s., 2 ace, 40% ric. pos., 24% ric. prf., 36 % att., 4 muri. PERUGIA: 15 b.s., 4 ace, 51% ric. pos., 18% ric. prf., 55% att., 6 muri.

“Siamo venuti a Cisterna senza sottovalutare questa squadra perché nonostante la loro posizione in classifica hanno giocatori molto forti ed esperti, volevamo giocare bene e con la testa sul campo. Chiudiamo un anno in cui abbiamo fatto cose buone, forse c’è qualcosa ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta”.

Così Sebastian Solè al termine dell’ultimo impegno del 2020 della Sir Safety Conad Perugia che chiude l’anno con il sorriso sconfiggendo in tre in trasferta la Top Volley Cisterna.

Prova concreta dei ragazzi di Vital Heynen (che proprio a Cisterna aveva bagnato il suo esordio sulla panchina bianconera) contro il fanalino di coda della Superlega in una sfida che nascondeva molte insidie e che invece i Block Devils hanno bene interpretato dal punto di vista mentale prima ancora che tecnico.

Due set ben condotti da Perugia, incisiva al servizio e molto efficace in tutta la fase break. Poi nella terza frazione Atanaaijevic e compagni sono bravi a fronteggiare la reazione dei pontini. È proprio l’opposto serbo capitano bianconero a suonare la carica con attacchi vincenti fino al punto conclusivo di Solè che chiude la contesa.

Leon si prende l’Mvp con 12 punti con 3 muri ed il 57% in attacco. 12 palloni vincenti anche per Atanasijevic, che prosegue la sua crescita partita dopo partita, 8 per il solito eccellente Solè. Importanti per la Sir Safety Conad le mille difese di un super Colaci in seconda linea ed i turni al servizio di Plotnytskyi (2 ace) che hanno scavato il solco nelle prime due frazioni.

Perugia vince la sfida praticamente in tutti i fondamentali e si regala un finale di 2020 da capolista. Tutto questo in attesa di un 2021 che partirà con il botto con la supersfida casalinga del 3 gennaio contro l’Itas Trentino.



IL MATCH



Formazione tipo per Heynen con Ricci e Solè al centro. Si parte con il muro di Leon, il punto di seconda intenzione di Travica e l’ace di Plotnytskyi (0-3). Perugia difende con ordine, Cisterna commette un paio di errori ed il vantaggio di dilata (4-9). Ace di Solè (4-10). Maniout di Atanasijevic (6-13). Cisterna cerca di entrare nel match con l’ace di Cavuto (9-15). Grande difesa di Colaci con Atanasijevic che capitalizza (11-18). Punto numero 20 per Perugia con il muro di Ricci, poi out Onwelo (12-21). Ancora Ricci (12-22). Pipe di Leon (14-23). Set point dopo il tocco vincente di Plotnytskyi (14-24). Chiude subito Atanasijevic (14-25).

0-2 in avvio di secondo parziale con Leon. Mette anche il muro il numero nove bianconero (2-5). Manca l’ace per Leon e lo infila (5-9). Non è da meno Plotnytskyi che piazza il servizio vincente dell’8-13. Diagonale strettissima di Leon (9-15). Solè chiude la tesa al centro (11-17). Cisterna prova a reagire con il muro di Szwarc (15-19). Super scambio con Atanasijevic che trova il maniout (16-22). Ace di Szwarc (18-22). Perugia arriva al set point e chiude subito con il muro di Solè (19-25).

Cisterna fa la voce grossa con il muro nella terza frazione (4-2). Qualche errore di troppo nella metà campo bianconera (7-4). Con Leon al servizio Perugia torna in parità (7-7). Plotnytskyi dà il vantaggio ai suoi (9-10). Rosso per Sottile (9-12). Lo scambio successivo è una meraviglia con Leon che chiude da seconda linea (9-13). Cisterna torna a contatto sfruttando alcuni errori di Perugia (12-13). Doppietta di Atanasijevic (15-18). In power l’opposto serbo (17-21). Perugia si avvicina al traguardo (19-23). Out Onwelo e match point (20-24). Chiude Solè (21-25).