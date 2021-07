Volley, ecco il calendario di Superlega: la Sir Safety Perugia inizia al PalaBarton

I bianconeri del nuovo coach Grbic debutteranno in casa contro Cisterna, mentre sono stati definiti anche i format di Coppa Italia e Supercoppa e ufficializzati i numeri di maglia

Inizierà tra le mura amiche del PalaBarton il nuovo lungo viaggio della Sir Safety Conad Perugia, che nella prima giornata del 77° campionato di Superlega Credem Banca apriranno le danze ospitando il 10 ottobre Cisterna (per la quarta volta da quando i pontini sono nella massima serie dopo le stagioni 2012-2013, 2018-2019 e 2019-2020).

Il calendario è stato presentato oggi in diretta streaming sui canali della Lega Pallavolo ed è stato quindi definito il percorso dei Block Devils di Nikola Grbic in regular-season, mentre sono stati definiti anche i format di Supercoppa e Coppa Italia con la Sir Safety che ha infine comunicato la rosa e i numeri di maglia per la prossima stagione...

CALENDARIO SUPERLEGA

SUPERCOPPA E COPPA ITALIA

SIR SAFETY PERUGIA, ROSA E NUMERI DI MAGLIA

Continua a leggere >>>