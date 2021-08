Volley, si torna a sudare: fissato il raduno della Sir Safety Conad Perugia

Ancora qualche giorno di vacanza, poi riapriranno le porte del PalaBarton. È fissato per lunedì 16 agosto il raduno della Sir Safety Conad Perugia. Appuntamento nel tardo pomeriggio al palasport di Pian di Massiano per il ritiro dei materiali e per un primo incontro con coach Nikola Grbic ed il suo staff, poi dal giorno seguente il via ai lavori con tutti i test medici ed atletici e con i primi allenamenti. Allenamenti che saranno ovviamente in questa fase soprattutto di carattere fisico, per rimettere in moto il motore dopo la pausa estiva, e di tecnica individuale per riprendere invece confidenza e sensibilità con la palla.

Ranghi ridottissimi per il primo appuntamento della stagione 2021-2022. Della rosa della prima squadra risponderanno presenti il 16 agosto appena in quattro: il regista Dragan Travica, l’opposto lussemburghese Kamil Rychlicki, il centrale Stefano Mengozzi e l’altro posto tre Roberto Russo che proseguirà a Perugia con lo staff medico bianconero il suo programma di recupero dall’infortunio subito in estate durante un raduno con la nazionale.

Tutti gli altri saranno assenti giustificati sia perché reduci da Tokyo e sia in quanto impegnati con le proprie nazionali in vista dei rispettivi impegni internazionali e raggiungeranno Perugia “a scaglioni” durante la preparazione. In questa prima fase di lavoro, in particolare per gli allenamenti tecnici, la società attingerà a piene mani dal settore giovanile bianconero integrando il gruppo con i giovani Block Devils che saranno un supporto utilissimo e necessario per poter svolgere attività sul campo con la palla.