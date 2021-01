Volley Serie B, la seconda squadra della Sir Safety Monini Perugia torna in campo

E' arrivato il momento di tornare in campo, dopo quasi un anno dall’ultima volta, anche per la seconda squadra bianconera della Sir Safety Monini Perugia iscritta nel girone G della serie B nazionale.

23 gennaio 2021, ore 17:00, PalaSir di Santa Maria degli Angeli: questi data, ora e luogo da cerchiare con il pennarello rosso con i ragazzi di coach Taba attesa dalla prima ufficiale della stagione 2020-2021 tra le mura amiche contro il Volley Club Orte.

Serie B con i vari gironi formati in estate che sono stati suddivisi in due sottogironi di sei squadre per vicinanza geografica che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Al termine di questa prima fase, fissato salvo imprevisti per il 27 marzo, i due sottogironi si uniranno nuovamente con le squadre che affronteranno, in gare di sola andata, solo gli avversari non incontri nel primo raggruppamento. In base a tutti i risultati ottenuti si stileranno quindi classifiche e conseguenti piazzamenti promozione, playoff e retrocessione.

“La preparazione al campionato, dopo un periodo così lungo, non è stata certamente facile”, spiega Marco Taba, allenatore della serie B. “Da un certo punto di vista, allenando una squadra molto giovane, ho potuto lavorare molto bene sulla tecnica individuale, mentre programmare il lavoro fisico è stato complicato per cercare di portare in forma tutta la rosa per l’inizio del campionato. I nostri obiettivi? Quest’anno è difficile stabilire degli obiettivi con tutte le incognite del momento che viviamo, noi comunque non ci diamo limiti. L’obiettivo primario sempre quello della crescita dei nostri giocatori giovani. Poi come squadra vedremo il livello del campionato, ma questo è un gruppo competitivo che può fare bene. Bisognerà vedere come ingraneranno specialmente i giovani, però sono molto ottimista sull’andamento della nostra stagione. Certo è che l’impatto al campionato sarà molto particolare perché, dopo tutto questo tempo lontano dai campi, trovare una quadra a livello tecnico ed agonistico non sarà semplice. Ma questo vale per tutte le squadre”.

Questa la rosa della Sir Safety Monini Perugia:

Palleggiatori: Riccardo Costanzi, Massimo Pasquantonio

Opposti: Matteo Segoni, Christian Iovieno

Centrali: Luca Bucciarelli, Claudio Montanaro, Nicola Virgili

Schiacciatori: Alessandro Salsi, Francesco Guerrini, Filippo Menchetti, Federico Pippi, Alessandro Brilli

Liberi: Gioele Burnelli, Gianmarco Vindice

Allenatore: Marco Taba

Direttore Sportivo: Goran Vujevic

Scout: Gabriele Bellucci

Fisioterapisti: Francesco Zappelli, Karim Braiek