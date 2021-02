Volley, colpo di mercato: Perugia arruola l'opposto polacco Maciej Muzaj

Approda alla corte di Vital Heynen per portare il suo contributo alla causa e per arricchire la batteria di attaccanti a disposizione del tecnico belga

La Sir Safety Conad Perugia arruola l’opposto polacco Maciej Muzaj.

"Mancino classe ’94 di 207 cm - spiega la società - , Muzaj arriva al PalaBarton dopo aver terminato anzitempo la sua esperienza in Russia nelle file dell’Ural Ufa ed approda alla corte di Vital Heynen per portare il suo contributo alla causa e per arricchire la batteria di attaccanti a disposizione del tecnico belga".

E ancora: "Tanta Polonia nella carriera di Muzaj che ha militato in patria nel Gwardia Wroclaw, nello Skra Belchatow, nello Jastrzebski Wegiel, nel Trefl Gdansk e nell’Onico Warszawa vincendo una Plus Liga polacca nella stagione 2013-2014, una Supercoppa di Polonia nella stagione 2014-2015 e chiudendo come miglior realizzatore del campionato nella stagione 2018-2019. Dalla stagione 2019-2020 il passaggio al campionato russo prima nelle file del Gazprom-Ugra Surgut (con il quale chiude la stagione come miglior realizzatore del campionato) ed in questa stagione con la maglia dell’Ural Ufa. Muzaj dal 2016 è anche nel giro della nazionale polacca allenata proprio da Vital Heynen con la quale nel 2019 ha conquistato la medaglia d’argento nella World Cup e la medaglia di bronzo alla VNL ed ai campionati europei. Ora il salto nella Superlega Italiana per Muzaj che sbarca a Perugia per mettersi a disposizione dello staff tecnico bianconero".