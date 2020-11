Volley, buone notizie per Perugia: tampone negativo al Covid per Ricci e Solè

Buone notizie per Perugia: Ricci e Solè sono tornati negativi al Covid-19. Entrambi gli atleti della Sir Safety Conad Perugia hanno superato l'esame dei tamponi e dopo la visita medica potranno tornare ad allenarsi in palestra.

