Volley, buone notizie per Perugia: Leon, Colaci e Piccinelli guariti dal coronavirus

Buone notizie per Perugia. Wilfredo Leon, Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli sono tornati negativi al coronavirus.

La nota della società - "La Sir Safety Conad Perugia, in seguito ai risultati dei tamponi effettuati pervenuti nel pomeriggio di oggi, comunica che gli atleti Wilfredo Leon, Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli sono tornati negativi. I tre giocatori seguiranno pertanto l’iter per poter riprendere il lavoro in palestra".