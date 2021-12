Pallavolo, penultima di andata per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi contro l'arrembante Monza

Penultima di andata per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi che ospitano a Pian di Massiano la formazione brianzola guidata in panchina da Massimo Eccheli. In palio tre punti importanti per i Block Devils che cercano l’allungo in classifica.

Ci si avvicina al giro di boa della Superlega. Il penultimo atto domani pomeriggio per la Sir Safety Conad Perugia che ospita al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta Tv su Raisport ch. 58, il Vero Volley Monza per il big match dell’undicesima di campionato.

Prima contro quinta una di fronte all’altra con Perugia che va a caccia dei tre punti in palio per cercare l’allungo in vetta alla classifica.

"Veniamo da una bella vittoria a Piacenza dove abbiamo giocato bene e come una squadra. Domani arriva un avversario che sta facendo una buona stagione. Monza ha vinto in Supercoppa contro la Lube, in campionato contro Modena, ha dimostrato di essere una squadra forte e domani, come sempre in Italia, sarà una partita difficile - dice Oleh Plotnytskyi, uno dei ex della partita - Loro hanno gli attaccanti di palla alta molto forti e pericolosi, sono in forma e giocano bene a pallavolo. Dovremo battere molto bene e poi lavorare con il nostro muro-difesa. Noi anche siamo in un buon periodo. Ci stiamo allenando bene, il coach dice che stiamo cominciando a giocare con il sistema di gioco che vuole da noi. Ma ora si gioca ogni tre gioni ed ogni partita è importante per cui dobbiamo mantenere sempre il focus su quello che facciamo e giocare con pazienza ed allo stesso tempo aggressività".

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.