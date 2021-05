Volley, A1 donne: Diop, Guiducci e Nwakalor completano il 'full azzurro' di Perugia

Dopo Melli e Guerra la Bartoccini Fortinfissi ha presentato le giovani nazionali, attese protagoniste nel Mondiale Under 20 in programma dal 9 al 18 luglio in Olanda e Belgio

Dopo le presentazioni delle azzurre Giulia Melli e Anastasia Guerra la scorsa settimana, la Bartoccini Fortinfissi Perugia presenta tre nuove leve per la prossima stagione conpletando il "full azzurro" con Bintu Diop, Gaia Guiducci e Linda Nwakalor, le tre classe 2002 saranno impegnate a difendere i colori dell'Italia nel Mondiale Under 20 che quest'anno si disputerà in Olanda e Belgio dal 9 al 18 luglio. Insieme a loro nella conferenza stampa in diretta streaming per parlare dei progetti e delle scelte fin ora intraprese, il direttore sportivo Remo Ambroglini e coach Luca Cristofani.

DIOP - Bintu Diop, nata in provincia di Pisa a Castelfranco di Sotto nel 2002, alta 194cm trova la vocazione come opposto, anche lei forgiata dalla fucina di giovani promesse del Volleyrò Casal de’ Pazzi, miglior giocatrice delle ultime finali nazionali U18 e giocatrice della nazionale italiana di categoria, esordisce in Serie A2 con il Roma Volley Club nella stagione 2020/2021 per lei grandi doti tecniche ed atletiche che la rendono una valida risorsa sia a muro che in fase offensiva.

Palmares - Club: 1 Titoli Italiani Giovanili, 1 Campionato di Serie A2

GUIDUCCI - Gaia Guiducci, pallegiatrice romana classe 2002, è cresciuta pallavolisticamente parlando nel Volleyrò Casal de' Pazzi sotto la guida di coach Cristofani, con il "vivaio" del club romano ha vinto 4 Scudetti Giovanili, vice campionessa del Mondo U18 con la Nazionale Italiana nel 2019, ha debuttato in serie A2 con la maglia del Roma Volley Club la scorsa stagione vincendo il Campionato e conquistando dunque di diritto la promozione in Serie A1.

Palmares - Club: 4 Titoli Italiani Giovanili, 1 Campionato di Serie A2. Nazionale: Campionato del Mondo U 18: Argento 1 (2019).

NWAKALOR - Linda Nwakalor, centrale nata a Lecco nel 2002, arriva giovanissima a Casal de' Pazzi al seguito della sorella maggiore Sylvia, lì ovviamente incontra coach Cristofani e cresce fino ad essere selezionata dal Club Italia dove resta per 3 stagioni (dalla 2018/2019 fino alla scorsa), disputando un campionato di Serie A1 e due di Serie A2 trovando praticamente sempre posto nello starting-six.

Palmares - Club: 4 Titoli Italiani Giovanili. Nazionale: Coppa del Mondo U18: Argento 1 (2019), Campionato Europeo U18: Argento 1 (2018), Campionato Europeo U16: oro 1 (2017).

