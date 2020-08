Volley, il giovane talento umbro Broccatelli si veste d'azzurro alla 'corte' di Velasco

Un giovane talento della Sir Safety Perugia chiamato in azzurro dal professor Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile della Fipav e 'mostr' sacro' del volley mondiale. Su segnalazione dell'argentino, ex coach dell'Italia salita in cima al mondo a inizio anni '90 con la sua 'generazione di fenomeni', Vittorio Broccatelli è stato infatti convicato per uno stage della Nazionale Allievi in programma lunedì 10 agosto.

Il libero assisano classe 2005 (cresciuto nel vivaio bianconero e in forza alla Sir Monini in Serie C), dopo aver lavorato in questo periodo in maniera individuale e nel rispetto del protocollo sanitario con il tecnico Andrea Piacentini, si conferma così atleta di interesse nazionale nella sua categoria e partirà così alla volta del Centro Federale dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle, nel comune di Bracciano (Roma), dove si metterà a disposizione del coach Monica Cresta.