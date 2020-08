Volley | I Block Devils all’Eurosuole contro la Lube di coach De Giorgi per un doppio test

Nuova settimana di lavoro e doppio test in vista per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo la doppia seduta di lavoro di ieri ed il doppio allenamento (al mattino fisico in sala pesi ed al pomeriggio tecnico sul campo centrale del PalaBarton) di oggi, arrivano a metà settimana per i Block Devils due allenamenti congiunti con la Cucine Lube Civitanova. Domani e dopodomani infatti la comitiva bianconera sarà in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova per due test con i padroni di casa dall’alto contenuto tecnico e certamente molto interessanti per coach Heynen per avere un quadro più chiaro sullo stato dei lavori in casa Sir in vista della semifinale d’andata di Supercoppa in programma tra poco più di due settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tecnico bianconero porterà a Civitanova tutta la rosa e con ogni probabilità proverà ancora varie soluzioni tattiche e di uomini per far prendere a tutti i giocatori ritmo di gioco e confidenza contro un avversario, aspetti che evidentemente sono mancati nel primo mese e mezzo di preparazione. Il livello dell’avversario, guidato in panchina da coach De Giorgi ed in regia dall’ex De Cecco, rende la due giorni di Civitanova estremamente probante e significativa e darà ad Heynen le indicazioni per impostare poi il successivo lavoro che porterà Perugia al primo importante appuntamento stagionale.