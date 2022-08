Prosegue con la squadra di C la collaborazione tra Bartoccini Fortinfissi e School Volley

Prosegue la collaborazione tra Bartoccini Fortinfissi e School Volley Perugia. Dopo la B2 femminile anche la formazione di serie C femminile nascerà da questa "fusione". Enrico Brizzi è stato designato a guidare il gruppo che sarà composto in larga parte da under 18. Il cinquantaduenne tecnico e docente federale Fipav, nativo di Città di Castello, vanta una lunga carriera nel mondo delle schiacciate. Una esperienza divisa equamente tra Umbria e Toscana con buoni risultati ottenuti nei settori giovanili. Lo attende un lavoro in salita con tante atlete alla loro prima esperienza nel massimo campionato regionale. Alla crescita tecnica occorrerà abbinare un campionato più tranquillo e migliorare, quindi, la posizione ottenuta nella stagione precedente.

Le prime parole del coach tifernate su questa nuova avventura: "Voglio ringraziare prima di tutto la società giallonera per questa opportunità, fin da subito ho percepito l’interesse nei miei confronti e per me è stato facile dare la conferma ed accettare questo incarico. Conosco la School Volley per aver allenato in Umbria negli ultimi anni e conosco Roberto Farinelli con cui ho collaborato in alcuni progetti federali. Non vedo l’ora di cominciare, conoscere i miei colleghi e le atlete. Sono consapevole che sarà una stagione impegnativa sotto tutti i punti di vista, ma sono pronto a mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi della società ed i miei personali".