Volley, Sir Safety Perugia: definito il programma delle amichevoli precampionato

Terza settimana di preparazione quasi agli sgoccioli per la Sir Safety Conad Perugia, con il gruppo bianconero che chiuderà questo mini ciclo di lavoro con un doppio allenamento anche domani a Pian di Massiano (seduta in sala pesi al mattino e allenamento tecnico nel pomeriggio). Il coach Nikola Grbic e il suo staff continuano a sviluppare il programma definito (già stilato il calendario delle amichevoli precampionato) in attesa del completamento dell’organico che avverrà dopo gli Europei iniziati ieri.

SIR SAFETY PERUGIA; IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

BIANCONERI ALL'EUROPEO - A tal proposito, e restando in ambito bianconero, esordio positivo per la Lettonia di Dardzans che, nella Pool D di Tallinn ha sconfitto in quattro set i padroni di casa del raggruppamento dell’Estonia. Oggi fanno il loro esordio nella competizione nella Pool A di Cracovia l’Ucraina di capitan Plotnytskyi contro la Grecia e la Polonia padrona di casa del girone di Leon contro il Portogallo, mentre l’Olanda di Ter Horst gioca il suo primo match contro la Spagna nella Pool C di Tampere in Finlandia. Domani infine prima ufficiale anche per l’Italia di Giannelli, Ricci e Piccinelli che affronterà la Bielorussia nella Pool B di Ostrava in Repubblica Ceca.

