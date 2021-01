Volley Coppa Italia, Atanasijevic carica Perugia: "Questa squadra è stata costruita per giocare grandi tornei"

Block Devils già nel pomeriggio al lavoro al PalaBarton per gli ultimi preparativi tecnico-tattici in vista della Final Four della Del Monte®Coppa Italia in programma sabato e domenica a Casalecchio di Reno

Del Monte®Coppa Italia Final Four. Dopo aver faticato ieri sera nei quarti con Ravenna, ma soprattutto dopo aver alla fine conquistato il pass, la Sir Safety Conad Perugia si concentra sull’evento del weekend in arrivo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove tra sabato e domenica si assegna la coccarda tricolore, il secondo trofeo stagionale.

Ultimi preparativi tecnico-tattici per Vital Heynen ed il suo staff che oggi pomeriggio condurranno l’allenamento tecnico al PalaBarton per trovare le giuste contromisure all’avversario della semifinale, l’Itas Trentino. Domattina, al termine della seduta video, la partenza alla volta di Bologna con i bianconeri che testeranno nel pomeriggio, e poi anche sabato mattina, l’impianto di gioco dell’Unipol Arena nelle sedute di rifinitura.

Sarà grande spettacolo nell’atto conclusivo della Del Monte®Coppa Italia con le protagoniste degli ultimi anni Perugia, Trento, Civitanova e Modena a darsi battaglia e con tutti i grandi campioni del volley internazionale presenti.

Stamattina è intervenuto in collegamento il capitano dei Block Devils Aleksandar Atanasijevic. Questi i passaggi più significativi del bomber serbo. “Ci stiamo preparando per una bellissima Final Four. Negli ultimi anni siamo arrivati sempre in fondo (due vittorie ed una finale nelle ultime tre stagioni, ndr), abbiamo acquisito esperienza e poi questa squadra è stata costruita per giocare grandi tornei come quello di Bologna. In questo weekend ci saranno grandi squadre, ma sono convinto che avremo le nostre chance e la possibilità di provare a vincere il trofeo. Finalmente siamo tutti a disposizione, cosa che non era mai successa da inizio stagione, per cui sono contento e fiducioso”.

Atanasijevic ha poi parlato della condizione personale e quella del compagno di squadra Roberto Russo, pure lui rientrato in campo dopo un lungo stop ieri sera nei quarti di finale contro Ravenna.

“Io sto benissimo, anche Roberto ieri nei primi due set è stato in campo mettendo anche a segno tre muri. Lui è un giocatore importante per la nostra squadra. Non è stato un anno facile, ma la squadra è stata bravissima finora vincendo la Supercoppa Italiana e giocando un’ottima regular season che ad oggi ci vede ancora primi. Ora arrivano partite importanti in tante competizioni, io e Roberto ci stiamo allenando bene senza accusare problemi fisici. Possiamo crescere ancora molto e siamo tutti molto positivi”.

Una battuta anche sul difficile quarto di finale di ieri sera contro la Consar Ravenna. “Ravenna è stata bravissima, ha giocato molto bene e ci ha messo in grande difficoltà. Per fortuna non siamo arrivati al tie break, perché si sa che nel quinto set può succedere di tutto”.

Chiusura su un fondamentale che, con ogni probabilità, giocherà un ruolo chiave in questa Final Four: il servizio. “La battuta per noi è certamente un fondamentale molto importante. Anche ieri sera si è visto che, quando ci entra, il nostro gioco è diverso. Problemi con un palazzetto diverso dal solito? Non credo possa cambiare molto, oltretutto questo è il terzo anno che si gioca all’Unipol Arena, conosciamo già il palazzetto e penso non ci saranno problemi”.