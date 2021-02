Volley Champions League, quarti di finale: le date ufficiali della sfida tra Perugia e Modena

Il match d’andata è in programma al PalaPanini martedì 23 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18:00. Una settimana dopo, martedì 2 marzo, sfida di ritorno al PalaBarton con il via fissato per le ore 20:30

Dopo tre giorni di riposo, ha ripreso ieri l’attività al PalaBarton la Sir Safety Conad Perugia.

Il periodo di stop dalle competizioni, giunto al termine della bolla di Champions della scorsa settimana svoltasi proprio a Perugia, consente a Vital Heynen ed al suo staff di impostare un lavoro sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano mirato al consolidamento sotto l’aspetto tecnico-tattico ed alla crescita fisica sotto la supervisione del preparatore atletico Cadeddu.

La squadra al completo si allena in vista dell’inizio dei playoff, che per Perugia prenderanno il via mercoledì 10 marzo con gara 1 dei quarti di finale contro la vincente degli ottavi tra Milano e Verona, e soprattutto, vista anche la vicinanza temporale, in vista dei quarti di finale della Champions League dove i bianconeri, in Europa targati Sir Sicoma Monini, affronteranno in un derby tutto italiano la Leo Shoes Modena.

A tal proposito sono state ufficializzate oggi le date del primo turno della fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale per club. Il match d’andata è in programma al PalaPanini martedì 23 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18:00. Una settimana dopo, martedì 2 marzo, sfida di ritorno al PalaBarton con il via fissato per le ore 20:30. Si gioca con la formula ormai abitale in Champions: una vittoria 3-0 o 3-1 vale 3 punti, un successo al tie break porta 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. In caso di parità di punti al termine delle due gare, sarà il golden set ai 15 punti a decidere il passaggio del turno.