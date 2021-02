Volley Champions League, Perugia mette nel mirino Modena. Colaci: "Ci conosciamo benissimo"

A due giorni dall’andata dei quarti di Champions contro la Leo Shoes, parla il libero bianconero: “Sappiamo che sarà una partita complicata come è giusto che sia un quarto di finale di Champions. Ci arriviamo bene, stiamo bene fisicamente e tecnicamente e siamo pronti per affrontare il match”

Domenica al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia. Doppia seduta oggi per i Block Devils che stanno ultimando la preparazione in vista del ritorno in campo. Domattina, al termine della seduta video, la squadra partirà infatti alla volta di Modena per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro i padroni di casa della Leo Shoes di martedì pomeriggio. Primo atto del doppio confronto che vedrà le due squadre poi di scena al PalaBarton martedì 2 marzo quando si deciderà l’accesso alla semifinale.

A due giorni dalla gara del PalaPanini, parola al libero bianconero Massimo Colaci. “Inizia la fase della stagione dei playoff che sicuramente è quella che ti dà quello stimolo in più. Ci sono solo gare da dentro e fuori, ogni pallone conta di più, si alza livello tuo e quello degli avversari, sono le partite belle da giocare. Noi iniziamo subito dalla gara di martedì a Modena, una partita complicata come è giusto che sia un quarto di finale di Champions. Ci arriviamo bene, stiamo bene fisicamente e tecnicamente e siamo pronti per affrontare il match. Con Modena ci conosciamo benissimo, in questi anni ci siamo affrontati tante volte. La battuta certamente sarà un fondamentale importante, poi credo che determinanti saranno le azioni lunghe da giocare. Loro puntano tanto sulla fase break, hanno un libero molto forte che difende tanto e che consente ai compagni tanti palloni di rigiocare. Dovremo essere bravi ed avere pazienza”.

È un giorno particolare per Max che oggi spegne 36 candeline. “Inizio a essere vecchietto - sorride Colaci - ma ho ancora tanta voglia di giocare”.