Volley Champions League, Cannes decimata dal Covid: la Sir Safety Perugia vince 3-0 a tavolino

Non solo la Superlega ma anche la Champions League di Volley deve fare i conti con il Covid. E dopo il rinvio del match contro Piacenza a causa dei diversi positivi in casa emiliana, la Sir Safety Perugia non giocherà nemmeno giovedì (27 gennaio) contro Cannes.

Come annunciato dallo stesso club umbro sui propri profili social, la squadra francese è alle prese con diversi casi di positività e in base al regolamento della Cev (la federazione europea) sarà assegnata la vittoria per 3-0 'a tavolin' ai 'Block Devils'. "Alla squadra di Dragons AS Cannes - scrive la Sir - auguriamo una rapida guarigione". Perugia prosegue così il suo cammino in vetta alla Poll E (a punteggio pieno ora con 4 successi) e fa un altro passo verso i quarti di finale.