Volley, sorteggi di Champions League 2020-2021: il girone della Sir Perugia

Si sono svolti stamattina in Lussemburgo, presso la sede della Cev, i sorteggi dei gironi di Champions League 2020-2021. Sorteggi che hanno riservato un girone accattivante alla Sir Sicoma Monini Perugia inserita nella Pool B insieme alla Cucine Lube Civitanova, al Tours VB ed all’Arkas Izmir.

Gruppo certamente impegnativo per i Block Devils di Vital Heynen che pescano nell’urna lussemburghese soprattutto i cugini di Civitanova, avversari di tante battaglie negli ultimi anni e certamente una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Avversario che Perugia ha già incontrato in Champions nella semifinale di Roma 2017 e nella fase a gironi della stagione 2017-2018.

Sono due vecchie conoscenze anche le altre due squadre della Pool.

I francesi del Tours sono una habituè in campo internazionale ed una habituè anche con la Sir Sicoma Monini che per la quarta volta (le altre nella Champions 2014-2015 e nelle ultime due edizioni) se li trovano nello stesso girone.

I turchi dell’Arkas Izmir invece sono già stati avversari dei Block Devils nella stagione 2018-2019 sempre nella fase a gironi.

Il via della fase ai gironi, al termine dei vari turni preliminari, previsto a metà novembre.

Il direttore sportivo bianconero Stefano Recine commenta con estrema serenità il sorteggio di Champions: “Il girone è certamente difficile. La Lube non ha bisogno di presentazioni, Tours e Izmir sono squadre abituate ai palcoscenici europei. Ma io penso che quando fai la Champions, dove ai gironi arrivano solo formazioni di alto livello, è normale incontrare avversari forti. Abbiamo molto rispetto per tutti, sappiamo al tempo stesso che dobbiamo scendere in campo per cercare di vincere come è nei nostri obiettivi”.

