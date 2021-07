Volley, Bauer torna in Italia e sceglie la Bartoccini Fortinfissi Perugia: "Squadra forte e bella città"

Arriva dalla Francia il nuovo colpo di mercato della Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley, che si prepara al prossimo campionato di A1 femminile. Dopo una stagione conclusa con la vittoria del campionato transalpino infatti Christina Bauer torna in Italia e sceglie l'Umbria.

La 33enne centrale (196 cm di altezza), nata a Bergen (Norvegia) ma francese a tutti gli effetti, ha ceduto al corteggiamento messo in atto dalla dirigenza rossonera andando così a completare il reparto centrali della formazione perugina, alla quale porta in dote una carriera di risultati (tra cui convocazioni con la selezione nazionale francese) che la rendono una delle atlete più di successo in forza alla Bartoccini.

"Perugia è una società con tante ambizioni - dice lei stessa - visto anche l’organico che sta costruendo, poi troverò anche due ex compagne quindi ho visto i presupposti giusti per stare bene. Avevo voglia di tornare a giocare ad un alto livello, il campionato italiano è uno dei migliori al mondo e il più bello in cui ho giocato, così non mi sono fatta scappare l’occasione. Sono molto contenta e non vedo l’ora di cominciare e di tornare a giocare davanti ai tifosi dei palazzetti italiani che regalano sempre grandi emozioni, sperando che presto sarà possibile. Perugia? Mi hanno parlato molto bene della città e della società quindi non vedo l’ora di arrivare per conoscere tutti".



Qualche parola poi sulle aspettative per la prossima stagione. "Ogni anno - spiega la Bauer - si comincia da zero ma da quel che ho visto tutte le squadre hanno fatto grandi miglioramenti con il mercato, quindi sarà un campionato molto tirato dove si dovrà lottare ad ogni partita, ovviamente questo fa parte del fascino del Campionato Italiano e come già detto è uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Ho già iniziato a lavorare per fare in modo di essere pronta al via della stagione".

LA CARRIERA:

Christina comincia a muovere i primi passi nella pallavolo che conta nel 1998 nelle giovanili del Volley Pfastatt nel 1998, dal 2000 al 2004 passa al VBCKingersheim dove cresce fino ad essere notata dal Mulhouse che la fa esordire nella stagione 2004/2005 nel massimo campionato transalpino, lì vi resta fino al 2010 ottenendo: 4 secondi posti in Campionato, oltre a due bronzi e due argenti in Coppa di Francia ed il titolo di MVP della stagione 2007/2008, la sua voglia di successi però la spinge ad osare di più e dunque si sente pronta a travalicare il confine alpino per arrivare in Italia chiamata da Busto Arsizio che la prende con se per la stagione 2010/201.

Dopo il primo anno passato ad ambientarsi, i trofei cominciano ad arrivare e nella stagione 2011/2012 conquista: Scudetto, Coppa Italia e Coppa CEV, oltre al titolo di miglior centrale sia nel Campionato Italiano che in Coppa CEV. La permanenza a Busto dura fino alla stagione 2012/2013 la conquista della Supercoppa Italiana decide di volare in Turchia al Fenerbahce per due stagioni, il primo anno vince la sua seconda Coppa CEV, mentre nel secondo Campionato e Coppa di Turchia.

Il campionato italiano però non smette di lusingare Christina e dunque sceglie di tornarvi nella stagione 2015/2016 chiamata a Piacenza dove trova il secondo posto sia in Campionato che in Coppa Italia. Nell'anno seguente passa Bolzano ma la nostalgia si fa sentire nel 2017 torna in Francia, prima con il Cannes (due stagioni dal 2017 al 2019) dove vince Coppa di Francia, Scudetto e riconoscimento di "Miglior Centrale", per poi fare ritorno a casa con il Mulhouse nella scorsa stagione che ora è pronto per renderla "profeta in patria" e portarla alla conquista di Scudetto e Coppa di Francia.

IL PALMARES:

Club:

Champions League

Bronzo: 1 (2012/2013

Coppa CEV

Oro: 2 (2013/14, 2011/12)

Campionato Italiano di Serie A1

Oro: 1 (2011/2012)

Argento: 1 (2015/2016)

Bronzo: 2 (2012/2013, 2010/2011)

Coppa Italia

Oro: 1 (2011/2012)

Argento: 1 (2015/2016)

Bronzo: 2 (2012/2013, 2010/2011)

Supercoppa Italiana

Oro: 1 (2012/2013)

Campionato Turco

Oro: 1 (2014/2015)

Argento: 1 (2013/2014)

Coppa di Turchia

Oro: 1 (2014/2015)

Argento: 1 (2013/2014)

Supercoppa Turca

Argento: 1 (2014/2015)

Campionato Francese:

Oro: 2 (2018/2019, 2020/2021)

Argento: 5 (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2017/2018)

Coppa di Francia

Oro: 2 (2017/2018, 2020/2021)

Argento: (2008/2009, 2009/2010)

Bronzo: 2004/2005, 2005/2006)

Nazionale:

Savaria Cup

Oro: 20019

Riconoscimenti individuali:

Miglior Centrale del Campionato Francese: 2018/2019

Miglior Centrale del Campionato Turco: 2013/2014

Miglior Centrale del Campionato Italiano: 2011/2012

Miglior Centrale Trofeo Valle d'Aosta: 2008

MVP Lega Francese: 2007/2008