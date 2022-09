L'Università di Perugia conquista successi nel Campionato Nazionale di Tennis e Padel a squadre dei dipendenti universitari

Un'esperienza sportiva più che positiva quella dei dipendenti dell'Univeristà degli Sturi diPerugia che, nel corso del 35° Campionato Nazionale di Tennis a squadre e 1°Torneo di Padel dei dipendenti universitari italiani, svoltisi dal 31 agosto al 3 settembre a Chieti, Francavilla a Mare e Pescara, si sono aggiudicati numerosi podi.

Alla manifestazione l’Ateneo, la cui presenza è stata coordinata dal Circolo Universitario San Martino, si è aggiudicato una medaglia d’oro, due argenti e un bronzo, posizionandosi al terzo posto assoluto nel Tennis e al secondo nel Padel.

I titoli conquistati

Questi i titoli conquistati dagli atleti Unipg:

Tennis Assoluto Maschile, secondi classificati: (Biagetti Andrea - Bossi Francesco - Chiappavento Giovanni)

Tennis Maschile Over 55, secondi classificati: (Galli Francesco - Leonardi Leonardo - Pollini Piero - Santoni Andrea)

Tennis Femminile, terze classificate: (Maserati Michela - Ragni Roberta - Vasselli Flavia - Zavarella Fabiana)

Padel Maschile, primi classificati: (Bossi Francesco - Castori Giulio - Corradini Alessandro - Galli Francesco)

Padel misto, secondi classificati: (Maserati Michela/Corradini Alessandro - Cecconi Manuela/Castori Giulio)

Non si sono fatte attendere le felicitazioni del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, alle atlete e agli atleti vincitori: “Rivolgo le mie più vive e sincere congratulazioni, a nome dell’intera comunità universitaria, alla squadra dell’Università degli Studi di Perugia, sia per l’impegno agonistico che li ha visti conquistare con grande impegno e tenacia risultati di assoluto prestigio, sia per lo spirito di condivisione e appartenenza che ha improntato la nostra partecipazione, coordinata dal Circolo San Martino. L’Ateneo, alla sua seconda partecipazione all’evento, è fiero delle sue atlete e dei suoi atleti”.